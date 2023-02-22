Giannis Rizos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Rizos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Rizos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Rizos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Rizos 19 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Ρίζος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Rizos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAIR FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Giannis Rizos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Rizos'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Rizos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Rizos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Rizos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Rizos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında PAS U19

1 Temmuz 2021 yılında PAS Giannina

15 Eylül 2022 yılında Thesprotos

30 Haziran 2023 yılında PAS Giannina

Giannis Rizos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Rizos şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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