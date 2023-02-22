Giannis Saltas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Saltas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Saltas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Saltas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Saltas 5 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Σάλτας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Saltas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Saltas'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giannis Saltas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Saltas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Saltas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Saltas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2021 yılında Atromitos Athen

Giannis Saltas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Saltas şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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