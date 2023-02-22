Giannis Sardelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Sardelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Sardelis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Sardelis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Sardelis 3 Kasım 2000 tarihinde Methoni şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Σαρδέλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Sardelis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DONY Management AG yapmaktadır. Giannis Sardelis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Sardelis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Sardelis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Sardelis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Sardelis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Sardelis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AEK Atina

18 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

Giannis Sardelis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Sardelis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Sardelis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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