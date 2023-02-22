Giannis Sotirakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Sotirakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Sotirakos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giannis Sotirakos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giannis Sotirakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Sotirakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giannis Sotirakos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Sotirakos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Sotirakos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Sotirakos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Sotirakos 19 Ocak 1995 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Σωτηράκος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Sotirakos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Sotirakos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Kifisias futbol takımında oynamaktadır. AE Kifisias takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Sotirakos'nin AE Kifisias ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Sotirakos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Sotirakos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Giannis Sotirakos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Sotirakos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Niki Volou

29 Ocak 2015 yılında PAS Lamia

28 Temmuz 2015 yılında Acharnaikos

19 Temmuz 2017 yılında Panachaiki

20 Temmuz 2019 yılında PAE Chania

26 Temmuz 2021 yılında AE Kifisias

Giannis Sotirakos kimdir

Giannis Sotirakos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Sotirakos şuan AE Kifisias takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Sotirakos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Giannis Sotirakos nereli

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