Giannis Sourdis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Sourdis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Sourdis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Sourdis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Sourdis 29 Eylül 2001 tarihinde Voula şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Σουρδής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Sourdis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Giannis Sourdis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Sourdis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Sourdis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Sourdis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Sourdis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Sourdis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Watford U18

24 Ağustos 2018 yılında Udinese U19

21 Ağustos 2019 yılında Cjarlins Muzane

30 Haziran 2020 yılında Udinese U19

2 Eylül 2020 yılında Rimini

31 Aralık 2020 yılında Udinese U19

4 Ocak 2021 yılında Cjarlins Muzane

30 Haziran 2021 yılında Udinese U19

30 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

Giannis Sourdis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Sourdis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Giannis Sourdis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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