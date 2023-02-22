Giannis Stamatakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Stamatakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Stamatakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Stamatakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Stamatakis 26 Haziran 1994 tarihinde Larymna şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Σταματάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Stamatakis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Stamatakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 5 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Giannis Stamatakis'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Stamatakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Stamatakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Stamatakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Stamatakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Panathinaikos

25 Ocak 2016 yılında Panelefsiniakos

14 Ağustos 2017 yılında Anag. Karditsas

18 Ağustos 2018 yılında Aittitos Spaton

5 Temmuz 2019 yılında AO Egaleo

Giannis Stamatakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Stamatakis şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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