Giannis Theodorakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Theodorakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Theodorakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Theodorakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Theodorakis 8 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Θεοδωράκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Theodorakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Theodorakis'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Theodorakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Theodorakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Theodorakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Theodorakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında Ergotelis

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2022 yılında PASA Irodotos

Giannis Theodorakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Theodorakis şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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