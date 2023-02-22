Giannis Theodosoulakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Theodosoulakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Theodosoulakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Theodosoulakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Theodosoulakis 11 Eylül 2004 tarihinde Rethymno şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Θεοδωσουλάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Theodosoulakis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giannis Theodosoulakis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Theodosoulakis'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Theodosoulakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Theodosoulakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Theodosoulakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Theodosoulakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında OFI Crete U17

1 Ocak 2021 yılında OFI Girit U19

19 Ağustos 2022 yılında OFI Girit

Giannis Theodosoulakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Theodosoulakis şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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