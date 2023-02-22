Giannis Tsakiris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Tsakiris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Tsakiris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giannis Tsakiris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giannis Tsakiris 25 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Τσακίρης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giannis Tsakiris Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Tsakiris'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giannis Tsakiris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giannis Tsakiris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Atromitos U19
1 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen
27 Ocak 2022 yılında Panelefsiniakos
30 Haziran 2022 yılında Atromitos Athen
14 Eylül 2022 yılında Proodeftiki
30 Haziran 2023 yılında Atromitos Athen
Giannis Tsakiris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giannis Tsakiris şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Giannis Tsakiris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U18 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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