Giannis Varkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Varkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Varkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Varkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Varkas 27 Mart 1998 tarihinde Chalkida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Βάρκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Varkas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Giannis Varkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Giannis Varkas'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Varkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Varkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Varkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Varkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2018 yılında Apollon Smyrnis

13 Temmuz 2021 yılında PAE Chania

22 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

Giannis Varkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Varkas şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giannis Varkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympiacos Chalkidas

Yunanistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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