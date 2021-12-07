GİB e-arşiv fatura neden kesilmiyor? Neden giriş yapılamıyor? çöktü mü? 7 Aralık 2021

GİB e-arşiv fatura neden kesilmiyor? sorusu gündemde yerini alıyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşların e-arşiv faturası için çıktı alamadıkları sisteme giriş yapamadığı belirtiliyor. Bu bağlamda, GİB e-arşiv fatura neden kesilmiyor? Neden giriş yapılamıyor? çöktü mü? İşte 7 Aralık 2021 İnternet Vergi Dairesi'nin sitesindeki son gelişmeler...

İnteraktif Vergi Dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sağlanan hizmetlerin online bir şekilde yapılmasını sağlayan güvenli bir sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları işlemlerini bu site üzerinden güvenilir bir şekilde yapabilmektedir.

GİB E-ARŞİV FATURA NEDEN KESİLMİYOR?

İnternet Vergi Dairesi'nde e-arşiv faturasına erişmek isteyen birçok kişi sistemde problem olduğunu, an itibari ile erişimde sıkıntı yaşadıklarını belirtiyorlar.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ GİB NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Siteye an itibari ile giriş yapılabiliyor. Ancak gerçekleştirilmek istenen işlemlerde problem yaşandığını belirtiliyor.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİNİN AVANTAJLARI

Vergi işlemlerini fiziki olarak mağazaya gitmeden online bir şekilde yapma imkanı tanımaktadır. Sistem üzerinden kayıtlı olan birçok kişisel bilgiye hızlı bir şekilde erişim sağlanabilmektedir. Bu da zamandan tasarruf etmemizi sağlar. Yapılacak işlemlerin onayları SMS üzerinden yapılmaktadır. İşlemlerin güvenli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.