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Gıda İşleme Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Gıda İşleme Teknisyeni meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Gıda İşleme Teknisyeni meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gıda İşleme Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3139.25

Meslek Adı : Gıda İşleme Teknisyeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

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Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda İşleme Teknisyeni,  İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Gıda İşleme Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Formaldehit Tutkal İmalat Operatör Yardımcısı mesleği için “8131.78” kod olarak kullanılır iken Yoğurma Makinesi Operatörü (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Gıda İşleme Teknisyeni Meslek Kodu “3139.25” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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