Gıda malzemelerinin içinden çıkan merhamet dolu not, okuyanları duygulandırdı! "Yediğimiz yemek yattığımız yataktan utanır olduk"

İzmit Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu aşevine gelen gıda malzemelerinin içinden çıkan merhamet dolu not, okuyanları duygulandırdı. Yediğimiz yemek yattığımız yataktan utanır olduk.

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Gıda malzemelerinin içinden çıkan merhamet dolu not, okuyanları duygulandırdı! "Yediğimiz yemek yattığımız yataktan utanır olduk"

İzmit Belediyesi'nin Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu aşevine gelen gıda malzemelerinin içinden çıkan merhamet dolu not, okuyanları duygulandırdı. Notta, "Sıcak yediğimiz yemekten, sıcacık evimizden, içtiğimiz sudan, yattığımız yataktan utanır olduk" ifadeleri yer aldı.

Gıda malzemelerinin içinden çıkan merhamet dolu not, okuyanları duygulandırdı, Yediğimiz yemek yattığımız yataktan utanır olduk

"SICAK YEDİĞİMİZ YEMEKTEN, SICACIK EVİMİZDEN, İÇTİĞİMİZ SUDAN, YATTIĞIMIZ YATAKTAN UTANIR OLDUK"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından harekete geçen İzmit Belediyesi, bölgede en büyük ihtiyaçlardan biri olan sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için aşevi kurdu. Aşevine gelen gıda yardımlarının içerisinden zaman zaman duygusal notlar da çıkıyor.

Bu notlardan biri ise Cansu Kol, Havva Civelek ve Leyla Baş isimli vatandaşlara ait. Gebze'den gönderilen yiyeceklerin içerisinde yer alan notta, "Sizler orada soğuktan üşürken, canınız yanarken, enkazlar altından gelecek en ufak bir haber beklerken, depremden etkilenmeyen şehirlerdeki bütün insanlar sizler için tek yürek olduk. Sıcak yediğimiz yemekten, sıcacık evimizden, içtiğimiz sudan, yattığımız yataktan utanır olduk. Acınız acımız kalbimiz sizlerle, tüm Türkiye sizinle. Elimizden geleni yapmaya çalıştığımız bu ufak yardımlarımız inşallah en kısa sürede sizlere ulaşır" ifadeleri yer aldı.

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