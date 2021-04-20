Gıda sektöründen aşı talebi "Sürecin kesintiye uğramaması için aşılama yapılmalı"

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Gıda Sektörü Meslek Komitesi Üyesi Güven Erdoğan, aşılama çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Eskişehir'deki gıda üreticilerinin yanı sıra ESO Meslek Komitesi'nin de aşı önceliğine yönelik karar aldığını belirtti. Pandeminin başladığı günden bugüne gıda üretiminin durmadığını vurgulayan Erdoğan, "Sağlıklı yaşayabilmenin temelinde yeterli ve sağlıklı gıda yatıyor. Bu gıdaları üretenlerin sağlıklı olması ve sağlığının korunmasının, gıda üretiminin temel unsuru olduğunu ortadadır" dedi.

"GIDA ÇALIŞANLARI KORUMA ALTINA ALINMALI"

En temel ihtiyaç olan gıdanın ham madde tedarikinden üretimine, lojistiğinden perakendesine kadar çalışanların korona virüse karşı acilen koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Güven Erdoğan, "Pandemi dönemi özellikle gıda arzının kesintisiz karşılanmasının önemini ortaya koymuştur. Bu dönemde temel gıda maddeleri başta olmak üzere kesintisiz üretim ve tedarikinin hayati olduğu sürekli dile getirilmektedir. Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı uygulamalarında gıda üretiminde yer alanlar 2. aşamada A8 grubu arasında sayılmıştır. Sürecin kesintiye uğramaması ve artarak sürdürülmesi için aşılanma bir an önce başlamalıdır" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı