Gideon Asante Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Asante Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gideon Asante Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gideon Asante Yeboah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gideon Asante Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Asante Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gideon Asante Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Asante Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Asante Yeboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gideon Asante Yeboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gideon Asante Yeboah 1 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur.  Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gideon Asante Yeboah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. Gideon Asante Yeboah'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gideon Asante Yeboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gideon Asante Yeboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Gideon Asante Yeboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gideon Asante Yeboah kimdir

Gideon Asante Yeboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gideon Asante Yeboah şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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Gideon Asante Yeboah nereli

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