Gideon Gambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Gambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Gambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gideon Gambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gideon Gambo 15 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gideon Gambo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Gideon Gambo'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gideon Gambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gideon Gambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2012 yılında Bayelsa
1 Aralık 2015 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2021 yılında Gombe United
Gideon Gambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gideon Gambo şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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