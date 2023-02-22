Gideon Gambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Gambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gideon Gambo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gideon Gambo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.