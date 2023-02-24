Gideon Kadiri Abudulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Kadiri Abudulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Kadiri Abudulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gideon Kadiri Abudulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gideon Kadiri Abudulai 3 Haziran 1995 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gideon Kadiri Abudulai Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gideon Kadiri Abudulai, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Gideon Kadiri Abudulai'nin OFK Niksic ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Gideon Kadiri Abudulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gideon Kadiri Abudulai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
19 Ocak 2022 yılında OFK Grbalj
2 Şubat 2023 yılında OFK Niksic
Gideon Kadiri Abudulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gideon Kadiri Abudulai şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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