Gideon Tetteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gideon Tetteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gideon Tetteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gideon Tetteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gideon Tetteh 30 Mayıs 2005 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda,Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gideon Tetteh Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Gideon Tetteh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 24 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Gideon Tetteh'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gideon Tetteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gideon Tetteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gideon Tetteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gideon Tetteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Haziran 2022 yılında Shamrock Rovers

Gideon Tetteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gideon Tetteh şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gideon Tetteh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Corduff FC

İrlanda U15 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.