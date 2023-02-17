Gift Emmanuel Orban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gift Emmanuel Orban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gift Emmanuel Orban kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gift Emmanuel Orban ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gift Emmanuel Orban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gift Emmanuel Orban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gift Emmanuel Orban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gift Emmanuel Orban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gift Emmanuel Orban 17 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gift Emmanuel Orban Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emefie Aneke Atta yapmaktadır. Gift Emmanuel Orban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KAA Gent futbol takımında oynamaktadır. KAA Gent takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gift Emmanuel Orban'nin KAA Gent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gift Emmanuel Orbanboyu ve yaşı kaç

Gift Emmanuel Orban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gift Emmanuel Orban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gift Emmanuel Orban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gift Emmanuel Orban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Mayıs 2022 yılında Stabæk Fotball

2 Ağu 2022 yılında Bison FC

3 Ağu 2022 yılında Stabæk Fotball

31 Ocak 2023 yılında KAA Gent

Gift Emmanuel Orban kimdir

Gift Emmanuel Orban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gift Emmanuel Orban şuan KAA Gent takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Gift Emmanuel Orban nereli

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