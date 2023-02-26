Giga Ambroladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giga Ambroladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giga Ambroladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giga Ambroladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Giga Ambroladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giga Ambroladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Giga Ambroladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giga Ambroladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giga Ambroladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giga Ambroladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giga Ambroladze 28 Aralık 1990 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიგა ამბროლაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giga Ambroladze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giga Ambroladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giga Ambroladze'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giga Ambroladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giga Ambroladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Giga Ambroladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giga Ambroladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Samgurali

1 Ağustos 2014 yılında Kolkheti Poti

7 Temmuz 2015 yılında FC Sapovnela

1 Şubat 2016 yılında Sulori Vani

1 Ocak 2017 yılında FC Imereti

1 Temmuz 2019 yılında Samgurali

1 Ocak 2021 yılında FC Zestaponi

24 Temmuz 2022 yılında Kolkheti Khobi

Giga Ambroladze kimdir

Giga Ambroladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giga Ambroladze şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Giga Ambroladze nereli

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