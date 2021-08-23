Gigi Becali resmen açıkladı: "Olimpiu Morutan'ı Galatasaray'a sattım!"

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Uzunca bir süre Steau Bükreş'in genç yıldızı Olimpiu Morutan'ın peşinden koşan Galatasaray, oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçtiğini açıklamıştı. Ancak Steau Bükreş başkanı Gigi Becali'nin bugün yaptığı açıklamaya göre genç oyuncu, 5.7 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

"5.7 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER"

Rumen basınına açıklamada bulunan ve transferi duyuran Becali "Galatasaray iki hafta önce Morutan transferi için bana 7 milyon ödemek istedi ama ben bu teklifi geri çevirdim. Şimdi daha azı olan 5.7 milyon Euro'yu kabul ettim. 4.2 milyon Euro ödeyecekler, UEFA'da gruplara kalırlarsa da 1.5 milyon Euro daha ödeyecekler, bir sonraki transferden de %20 alacağım" ifadelerini kullandı.

OLİMPİU MORUTAN'IN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Uni Cluj u19 takımında başlayan Olimpiu Morutan, burada A takıma yükseldikten sonra 2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu. Genç futbolcu 2018 yılında ise 700 bin Euro bonservis bedeliyle Steau Bükreş takımının kadrosuna katıldı. Morutan, bundan sonraki kariyerine Galatasaray forması altında devam edecek.