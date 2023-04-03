Gil Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gil Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gil Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gil Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gil Martins 12 Mayıs 2006 tarihinde São João da Madeira şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Gil Pinto Martins şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gil Martins Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gil Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Porto U17 futbol takımında oynamaktadır. FC Porto U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gil Martins'nin FC Porto U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Gil Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gil Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2018 yılında FC Porto A.
1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2021 yılında FC Porto U17
Gil Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gil Martins şuan FC Porto U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?AD Sanjoanense (2010-15), CB Estarreja (2015-18), FC Porto (2018-)
Gil Martins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U17 takımında 7 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.
Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.
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