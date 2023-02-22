Gimba Ajiji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gimba Ajiji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gimba Ajiji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gimba Ajiji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gimba Ajiji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gimba Ajiji Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Gimba Ajiji'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gimba Ajiji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gimba Ajiji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gimba Ajiji şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.