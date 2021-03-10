Gine'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gine'nin Bayrağı Nasıldır?

Gine ya da resmî adı ile Gine Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine-Bissau oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.

Gine'nin Başkenti?

“Conakry” şehri Gine'nin başkentidir.

Gine'nin Para Birimi Nedir?

“Gine Frangı” Gine'nin para birimidir.

Gine'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Gine'nin telefon alan kodu : + 224

Gine'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Gine

Gine'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Conakry

Gine'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Guinea

Gine'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Conakry

Gine'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Conakry - Kɔnakiri

Gine'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Guinée - Gine

Gine'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Pular diliFransızca - Maninka, Susu dili -

Gine'nin Bayrağı Nasıldır?