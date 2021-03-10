Gine'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gine'nin Bayrağı Nasıldır?
Gine'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Gine'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Gine hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Gine ya da resmî adı ile Gine Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine-Bissau oluşturmakta olup, ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer almaktadır.
Gine'nin Başkenti?
“Conakry” şehri Gine'nin başkentidir.
Gine'nin Para Birimi Nedir?
“Gine Frangı” Gine'nin para birimidir.
Gine'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Gine'nin telefon alan kodu : + 224
Gine'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Gine
Gine'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Conakry
Gine'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Guinea
Gine'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Conakry
Gine'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Conakry - Kɔnakiri
Gine'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Guinée - Gine
Gine'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Pular diliFransızca - Maninka, Susu dili -