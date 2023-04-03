Gino Caoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Caoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Caoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gino Caoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gino Caoki 17 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Fransa,İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gino Caoki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Gino Caoki, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gino Caoki'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gino Caoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gino Caoki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Lorient B
Gino Caoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gino Caoki şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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