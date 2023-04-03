Gino Caoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Caoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Gino Caoki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gino Caoki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.