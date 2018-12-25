Son yıllarda popüler olan ginseng bitkisinin insan sağlığına birçok faydası vardır. Uzakdoğu'da şifalı etkileri nedeniyle binlerce yıldır kullanılan en güçlü bitkilerden biri olan ginsengin faydalarını sizler için araştırdık. Peki ginseng nedir? Ginsengin faydaları nelerdir? Ginseng’in en etkileyici sağlık yararları arasında, stresi azaltma, yaşlanmayı önleme, cinsel gücü artırma, kilo verme çabalarına yardımcı olma, diyabete iyi gelmesi, saç sağlığını iyileştirme ve cildi koruma yeteneği geliyor.

GİNSENG NEDİR?

Latince ismi Panax olan ginseng bitkisi, dayanıklı ve çok yıllık bir bitkidir. Özellikle Uzakdoğu’da ve Amerika kıtasında kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir. Kore’de yetiştirilen ginseng türü olan Kore ginsengi (Panax quinquefolius) ve Amerika’da yetiştirilen Amerikan ginsengi (Panax ginseng) hemen hemen aynı etken madde içeriğiyle benzer etkileri gösterir. Bitki ekildikten 3-9 yıl sonra kökleri hasat edilebilir ve en etkili kısmı da kökleridir. Aynı zamanda ginseng bitkisinin yapraklarından da faydalanılmaktadır.

GİNSENGİN FAYDALARI NELERDİR?

Diyabet tedavisi

Diyabet tedavisinde, son yıllarda yapılan araştırmalar sonunda ginseng’in kan şekeri düzeyini düşürdüğünü ortaya koymuştur. Glikoz, glikoz alımını veya emilimini düzenleyerek ani artışlardan vücudu koruyabilir ve bu da şeker hastalığının gelişmesine veya mevcutsa hastalığın daha ilerlemesinin önüne geçer.

Yaşlanmayı önler

Yaşlanma karşıtı bir gıda olarak ön plandadır. Ginseng, sağlıklı hücrelere zarar verebilecek hücresel metabolizmanın tehlikeli yan ürünleri olan serbest radikallerin vücuttaki olumsuz etkilerini önleyebilen bir antioksidan olarak kullanılır.

Bilişsel yeteneği geliştirir

Öğrencilerden yaşlılara kadar herkes bilişsel yetenekleri için ginseng’e yönelir. Bu tüketimi, yalnızca odaklanma ve yoğunlaşma konusundaki bilişsel yeteneklerinizi teşvik etmekle kalmaz aynı zamanda daha ileri yaşlarda sinirsel faaliyeti uyarabilir. Demans, alzheimer ve diğer bilişsel bozuklukların başlamasını etkili bir şekilde önler.

Kilo kaybı

Ginseng’de bulunan güçlü kimyasal bileşiminin, iştah bastırılması da dahil olmak üzere çok çeşitli etkileri vardır. Kurutulmuş veya toz haline getirilmiş ginseng tüketildiğinde, “açlık hormonlarının” isteklerini tetiklemesini hızla bastırabilir, böylece kilo verme sürecinde yeme ataklarının önüne geçilmesini sağlar.

Cinsel performansı artırır

Ginseng’in en yaygın kullanılan geleneksel yöntemlerinden biri afrodizyaktır. Tozlanmış ginseng’in erkek cinsel performansını arttırdığı ve libidoyu artırdığı düşünülüyor. Modern uygulamalarda erektil disfonksiyona maruz kalan erkekler için doğal bir çözüm olarak önerilir.

Saçları iyileştirir

Ginseng’de bulunan doğal karbonhidratlardan biri doğrudan alopesi ve erkek tipi kelliklerin önlenmesi ile bağlantılıdır. Baharatı doğrudan tüketmek saç kökü yataklarının sağlığını iyileştirir, kepeklenmeyi önler ve saç dökülmesini önemli ölçüde azaltır.

Cilt bakımı

Vücudun her yerinde, özellikle cilt hücrelerinde kan akışını uyararak, ginseng cildi genç ve nemli hale getirir. Bu anti-aging özellikleri kategorisine girer, ancak ginseng cildin detoksifikasyonuyla ve vücudun en büyük organındaki bağışıklık tepkisinin artırılmasıyla ilgilidir.

Kolorektal kanseri engeller

Diğer kanserler üzerine devam eden kapsamlı araştırmaya göre, ginseng için en umut veren onkolojik alan kolorektal kanserdedir. Araştırmalar kolorektal kanser yayılmasında ve kişinin diyetine düzenli olarak ginseng’i eklenmesiyle birlikte belirtilerin azaldığını göstermiştir.

Stresi dindirir

Ginseng, vücudun sinir sistemini metabolizmanın uyarılması ve enerji seviyelerinin yükseltilmesi de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkiliyor. Bu etkilerin her ikisi de vücuttaki stres ve kaygıların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ek olarak ve belki de daha önemlisi, ginseng’de bulunan adaptojenler vücudun hormonal seviyelerini değiştirdiği gösterildi ve bu da stres hormonu seviyelerini düşürmekte ve vücutta daha iyi bir ruh hali dengesi elde etmeye yardımcı olabiliyor.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Ginseng çok güçlü bir baharattır ve bu nedenle, vücutta olumsuz tepkilere neden olabilir. Mide rahatsızlığı, baş ağrısı, uyku sorunları ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Yan etkiler genellikle hafif olmasına rağmen, düzenli diyet veya ek rejime eklemeden önce yine de bir tıp uzmanına danışmalısınız.

GİNSENG NASIL KULLANILIR?

Uzakdoğuda ve Amerika’da ginseng bitkisi taze olarak bulunabildiği için yemeklerde de kullanılabilmektedir. Ancak dünyada yaygın olarak kuru şekilde tüketilir. Bitkinin dilimlenerek kurutulmuş veya toz haline getirilmiş kökleri ve kurutulmuş yaprakları kullanılır. Çay şeklinde demlenerek, toz haline getirilip kapsül veya tablet olarak da kullanılmaktadır.