Giorgi Guliashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Guliashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Guliashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Guliashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Guliashvili 5 Eylül 2001 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი გულიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Guliashvili Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Giorgi Guliashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Guliashvili'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Guliashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Guliashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Guliashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Guliashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Saburtalo

17 Ocak 2023 yılında FK Sarajevo

Giorgi Guliashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Guliashvili şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Guliashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 11 gol atmıştır.

Gürcistan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 5 gol atmıştır.

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