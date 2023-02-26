Giorgi Koripadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Koripadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Koripadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Koripadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Koripadze 3 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი კორიფაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Koripadze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Koripadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Koripadze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Koripadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Koripadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Koripadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Koripadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Chikhura

1 Ocak 2018 yılında FC Dila

1 Ocak 2019 yılında Chikhura

1 Ocak 2021 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2022 yılında FC Samtredia

Giorgi Koripadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Koripadze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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