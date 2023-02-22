Giorgi Magradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Magradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Magradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Giorgi Magradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Giorgi Magradze 1 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი მაღრაძე şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Giorgi Magradze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giorgi Magradze, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Magradze'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Giorgi Magradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Giorgi Magradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Eolikos
1 Eylül 2022 yılında Thesprotos
Giorgi Magradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Giorgi Magradze şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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