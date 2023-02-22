Giorgi Magradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Magradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Giorgi Magradze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Giorgi Magradze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.