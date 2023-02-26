Giorgi Maisuradze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Maisuradze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Maisuradze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Maisuradze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Maisuradze 31 Ocak 2002 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი მაისურაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Maisuradze Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Giorgi Maisuradze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Maisuradze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giorgi Maisuradze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Maisuradze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Maisuradze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Maisuradze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

1 Ocak 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Giorgi Maisuradze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Maisuradze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Giorgi Maisuradze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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