Giorgi Papuashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Papuashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Papuashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Papuashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Papuashvili 21 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი პაპუაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Papuashvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GA SPORTS AGENCY yapmaktadır. Giorgi Papuashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Giorgi Papuashvili'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Papuashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Papuashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Papuashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Papuashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Sapovnela

1 Ocak 2017 yılında FC Dila

1 Temmuz 2017 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

15 Şubat 2021 yılında FC Shevardeni

1 Ağustos 2021 yılında FC Gareji

Giorgi Papuashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Papuashvili şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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