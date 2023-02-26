Giorgi Tsetskhladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Tsetskhladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Tsetskhladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Tsetskhladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Tsetskhladze 19 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ცეცხლაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Tsetskhladze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giorgi Tsetskhladze'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Tsetskhladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Tsetskhladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Tsetskhladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Tsetskhladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Merani

1 Ocak 2023 yılında Spaeri

Giorgi Tsetskhladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Tsetskhladze şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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