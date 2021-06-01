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Giovanni Brusca kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

İtalya’da en az 100 cinayette parmağı olan mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 sene sonra serbest bırakıldı. Çıkan haberler sonrası Giovanni Brusca merak konusu oldu. Peki Giovanni Brusca kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Giovanni Brusca kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

İtalya’da en az 100 cinayette parmağı olan mafya üyesi Giovanni Brusca, 25 sene sonra serbest bırakıldı. Çıkan haberler sonrası Giovanni Brusca merak konusu oldu. Peki Giovanni Brusca kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

GİOVANNİ BRUSCA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Giovanni Brusca 20 Şubat 1957'de San Siuseppe Jato, İtalya'da dünyaya geldi.

Sicilya mafyası Cosa Nostra'nın önemli bir ismi olan Giovanni Brusca, 1992'de İtalya'nın önde gelen mafyayla mücadele savcısı Giovanni Falcone'u, eşini ve 3 korumasını Palermo yakınlarındaki yolun altına döşediği yarım ton patlayıcıyı ateşleyerek öldürmüştü.

En az 100 cinayette parmağı var! İtalyan mafya üyesi Giovanni Brusca 25 yıl sonra serbest bırakıldı!

Brusca'nın karıştığı en korkunç olaylardan biri, mafya itirafçısı birinin 11 yaşında kaçırılan oğlu Giuseppe Di Matteo'nun öldürülmesiydi. Brusca, yıllarca esir tutulan ve işkence gören çocuğun boğularak öldürülmesi ve vücudunun asit içinde eritmesi emrini vermişti.

En az 100 cinayette parmağı var! İtalyan mafya üyesi Giovanni Brusca 25 yıl sonra serbest bırakıldı!

1996 yılında tutuklanan Brusca, cezasını azaltmak için devletle iş birliği yoluna giderek 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

En az 100 cinayette parmağı var! İtalyan mafya üyesi Giovanni Brusca 25 yıl sonra serbest bırakıldı!

Brusca, savcıların 1980'lerde ve 1990'larda birden fazla mafya saldırısından sorumlu isimleri bulmasına da yardımcı olmuştu.

En az 100 cinayette parmağı var! İtalyan mafya üyesi Giovanni Brusca 25 yıl sonra serbest bırakıldı!

Berkem Temizel
Gece Editörü
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