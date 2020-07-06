Giray Bulak'tan Fatih Terim'e şok sözler!

Galatasaray'ın Trabzonspor yenilgisinin ardından hakem eleştirilerinde bulunan Terim, meslektaşı Giray Bulak'tan sert ifadeler aldı. Bulak, "Fatih Terim'in başarılarını alkışlıyorum ama o başarıların altında çok farklı şeyler var." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARININ ALTINDA ÇOK FARKLI ŞEYLER VAR"

Fatih Terim'in başarılarının altında çok farklı şeyler olduğunu iddia eden Bulak, "Fatih Terim'in başarılarını alkışlıyorum ama o başarıların altında çok farklı şeyler var. Hadi Galatasaray'dan gidin de Ankaragücü, Antep gibi takımlarda şampiyon olun. Olabiliyor musunuz? Elinizde Hagi, Okan, Taffarel yok. Bir Muslera gitti ne hale düştünüz? Galatasaray'ın transferde uğradığı zarara bir bakın." açıklamasını yaptı.



"14 YABANCIYLA BU ÜLKEYE VERDİĞİNİZ ZARARA BAKIN"

Sözlerine mevcut yabancı kuralını eleştirerek devam eden Giray Bulak."14 yabancıyla bu ülkeye verdiğiniz zarara bir bakın. Her kerameti kendinizde aramayın. Taraftarlar, önemli transferler o takımı ayakta tutuyor. Bir hoca, en güçlü oyuncusu kadar güçlüdür." sözlerini kullandı.