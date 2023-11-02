Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!

Samsun bir kişi girdiği cep telefoncu dükkanında rahat tavırlarla yaptığı hırsızlık izleyenleri şaşırttı. Kaşla göz arasında cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!

Samsun bir kişi girdiği cep telefoncu dükkanından kaşla göz arasında bir cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

PİŞKİN HIRSIZ RAHATLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu mağazasında bulunan çalışanın bir anlık dalgınlığını fırsata çeviren 30'lu yaşlarında erkek vatandaş, kaşla göz arasında tezgahta bulunan bir cep telefonunu alarak cebine koydu.

Girdiği telefoncudan kaşla göz arasında telefonu çalıp cebine koydu!

Akabinde cep telefonunun olmadığını fark eden dükkan çalışanı güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını tespit eden çalışan durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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