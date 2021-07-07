Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın görev değişikliğine gidilerek Giresun İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Giresun İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ SARUHAN KIZILAY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

50 yaşındaki Saruhan Kızılay, 1971 yılında doğmuş ilk ve orta öğrenimini Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olmuştur.

Komiser Yardımcısı olarak Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış sırasıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Ankara Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2018 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmiştir.

1999 yılında Brezilya Misyon görevini tamamlamış, 2007 yılında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİE) Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü görevini 18.09.2017 tarihinden itibaren vekâleten yürüten Sayın Müdürümüz 27.12.2018 tarih ve 2018/262 sayılı kararname ile asaleten Siirt Emniyet Müdürlüğüne atanmıştır.

Yurtdışında mesleki gezi ve incelemelerde bulunmuş, birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Giresun İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.