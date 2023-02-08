Giresun'a acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün depremde hayatını kaybetti

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün, Hatay’daki depremde hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Giresun'a acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün depremde hayatını kaybetti

Suriye'deki sınır ötesi görev dönüşü konaklamak için kaldığı Hatay’daki otelin depremde yıkılması sonucu enkaz altında kalan 23 yaşındaki Akgün’ün yapılan arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'a acı haber: Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akgün depremde hayatını kaybetti

"ACIMIZ TARİFSİZ"

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlçemizin başı sağ olsun. İlçemiz Uğurca Köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Akgün’ün görev dönüşü Hatay’da kaldığı otelde cansız bedenine ulaşıldı. Acımız tarifsiz. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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