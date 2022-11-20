Giresun'da şoke eden olay! Yüzüne demir saplanan adam hastaneye kaldırıldı

Giresun'da inşaatta çalışan Celal Sayar isimli işçinin yüzüne inşaat demiri saplandı. Sayar, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre olay Giresun'deki bir inşatta meydana geldi. Celal Sayar (39) inşatta çalıştığı sırada inşaat demirlerinin üzerine düştü. Bir demir ise Sayar'ın yüzüne saplandı.

Giresun'da şoke eden olay! Yüzüne demir saplanan adam hastaneye kaldırıldı

Sayar, Giresun'daki bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yüzüne demir saplanmış halde Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.

Giresun'da şoke eden olay! Yüzüne demir saplanan adam hastaneye kaldırıldı

AMELİYATA ALINDI

Celal Sayar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. Yüzündeki demir çıkartılan Sayar, daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Giresun'da şoke eden olay! Yüzüne demir saplanan adam hastaneye kaldırıldı

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