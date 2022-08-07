Giresun'da yaşanan şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu!

Giresun'da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şeh,r merkezinde başlayan ve köylerde de etkisini artırna yağışlarda bazı köylerde vatandaşlar yaşanan heyelan ve selden dolayı mahsur kalırken köydekilerin yardımınaa AFAD ekipleri ulaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Giresun merkeze Bağlı Duroğlu beldesinin bazı mahallelerinde su baskınlarına ve heyelanlara neden olurken Keşap’ın Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba ve oğul ise AFAD ekiplerince kurtarıldı. Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Keşap ilçesi Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana gelmiştir. Aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisi alınmıştır. İhbar alınan bölgeye 2 Arama Kurtarma Aracı, 4 Arama ve Kurtarma Personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibi sevk edilmiştir. Karadere köyünde bahçede mahsur kalan 2 kişi ve Kurugeriş köyünde bir bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap-Karabulduk karayolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır şeklinde açıklama gelirken İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YOK

Yardım ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmaları sonrası Belediye Başakanı ise köyde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.