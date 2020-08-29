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  3. Giresun'dan bir acı haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Giresun'dan bir acı haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Son dakika haberine göre Giresun’da sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişinden 1’inin daha cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu.

Giresun'dan bir acı haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Geçtiğimiz günlerde Giresun'da yaşanan sel felaketi, etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kimliği Kemal Akar’a ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 10'a yükselirken, 2’si asker 6 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

Giresun'dan bir acı haber! 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

14 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede, kayıp 7 kişiden 1'i için Espiye Kaşdibi mevkisinde, 2'si asker 3'ü için Doğankent- Tirebolu yolunun 12'nci kilometresinde, 1'i için Dereli'de, 2'si için Çaldağ'da çalışmalar devam ediyor. AFAD ekiplerinin yanı sıra Jandarma, Sahil Güvenlik ve STK ekiplerinin de yoğun çaba gösterdiği bölgede, Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu çalışmalar sonucunda Dereli ilçesinde kaybolan Kemal Akar'ın cansız bedeni olay yerinden 14 km aşağıda Duroğlu beldesinde dere içinde AFAD ekipleri tarafından bulundu.

EVE GİDERKEN KAYBOLMUŞTU

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar 22 Ağustos akşamı sağanak yağış nedeniyle dükkanını kapatıp eve gideceği sırada gelen sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Akar'ı arama çalışmaları 7 gündür sürüyordu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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