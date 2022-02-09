Giresunspor'lu Sankhare'den olay sözler! "Can güvenliğim yok, başkan beni tehdit ediyor"!

Giresunspor, Fransız basınında gündemin ana maddelerinden biri olarak yer alıyor. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yapan Karadeniz temsilcisi Younousse Sankhare'yi de kadrosuna katmıştı. Fransız orta saha oyuncusundan beklediği performansı alamayan ve yedekte bekleten Giresunspor hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Sankhare'in açıklamaları ülke futbolcunun gündemine girdi.

"CEZA VERMEYE BAŞLADILAR"

Belli bir süre oynadıktan sonra yedek kaldığını ifade eden Sankhare, "Bir maç oynadıktan sonra Hakan Keleş bana bir daha forma vermedi. Bir süre sonra ise bana saçma sapan cezalar vermeye başladılar. Neredeyse maaşım kadar para cezaları kesmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

Evine taraftar yollanacağı baskısıyla tehditlere maruz kaldığını ifade eden Sankhare "Sessiz kaldım ancak en sonunda maaşımda indirime gitmemi istediler. Taraftarı zor tutuyorum. Başına bir şey gelirse bu benim sorunum değil' diyerek beni tehdit etti. Bunların yanında Başkan Hakan Karaahmet beni evime taraftarları göndermekle tehdit ederdi. Sportif Direktör dairemi ve arabamı iade etmemi istedi. Elektrik ve internet erişimim zaten yok." dedi.

"GÜVENLİĞİM İÇİN ENDİŞELENİYORUM"

"Bazen güvenlik olmuyor ve oraya tek başına gitmek zorunda kalıyorum. Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor. Güvenliğim için endişeleniyorum, sakin değilim. Ne yapacağımı bilmiyorum." şeklinde konuştu.

"BU ŞİZOFRENİK BİR DAVRANIŞ"

Sankhare'nin avukatı ise "Onu göndermek için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını gördük. Bu şizofrenik bir davranış. Başkan Sankhare'nin adresini taraftara açıklayabileceğini söyledi ki en büyük korkumuz da bu olur." ifadelerine yer verdi.

GİRESUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Giresunspor cephesi ise şu ifadelere yer verdi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."

"TAKDİRİ KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ"

"Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız"