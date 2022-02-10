Giresunspor'lu Sankhare’nin foyası ortaya çıktı! O yalanların hepsini para için söylemiş!

Giresunspor'un Fransız orta saha futbolcusu Younousse Sankhare, geçtiğimiz günlerde ülkesinin gazetelerinden L'Equipe'ye verdiği demeçlerde sözleşmesini feshetmesi için Giresunspor yönetiminin kendisini tehdit ettiğini ve can güvenliğinin kalmadığını ileri sürmüştü. Giresunspor tarafından o iddialar yalanlanırken gerçekler de kısa süre içerisinde ortaya çıktı.

FATURALARI ÖDEMEDİ

Elektriğinin kesildiğini ve karanlıkta yaşamak zorunda bırakıldığını ifade eden Sankhare'nin aslında faturaları ödemediği ortaya çıktı. Oyuncunun kaldığı evin kirasını Giresunspor kulübü karşılarken faturaların ise oyuncuya ait olduğu ancak ödemesi gereken 162 TL, 136 TL ve 529 TL bedelindeki 3 faturayı ödemediğinden dolayı elektriğinin kesildiği öğrenildi.

TAKIM ARKADAŞINA SALDIRDI

Öte yandan antrenmanda takım arkadaşı Serginho'ya saldırdığı ve zor sakinleştirildiği ifade edilen oyuncu, disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı kalmıştı. Yönetimin kendisini uyarmasının ardından takımla yollarını ayırmak isteyen futbolcu, 2023 yılında sona erecek iki yıllık sözleşmesindeki tüm parayı isteyince yönetim reddetti. Bunun üzerine basına bu tarz demeçler veren oyuncu hakkında Giresunspor yönetimi hukuki girişimlerin başlatıldığı duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

L'Equipe'e konuşan Sankhare, "Bana mobbing uygulanıyor. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Korkuyorum açıkçası. Güvenliğim için endişeliyim. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler. Telefonumu arabada şarj ediyorum. Evi ve arabamı iade etmem istendi" ifadelerini kullanmıştı.

