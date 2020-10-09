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Giriş ve çıkışlar yasaklandı! Kastamonu'da 1 köy karantina altına alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taşlıpınar Köyü'nde karantina uygulanıyor.

Giriş ve çıkışlar yasaklandı! Kastamonu'da 1 köy karantina altına alındı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir köyde karantina uygulanıyor.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Doğanyurt ilçesibe bağlı Taşlıpınar köyü, son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının kontrol altına alınması için 14 gün karantinada tutulacak.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Giriş ve çıkışlar yasaklandı! Kastamonu'da 1 köy karantina altına alındı

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre son 24 saatte 55 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 722’ye yükseldi. Bugün toplam 115 bin 295 test yapılırken, bin 629 yeni hasta tanısı konuldu. Toplam hasta sayısı 332 bin 382 oldu.

Bugün iyileşen bin 402 kişiyle birlikte iyileşen toplam hasta sayısı da 291 bin 754'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 398 olduğu açıklandı.

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Editör Ekibi


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