Girişik Bezeme ne demek, TDK'ya göre Girişik Bezeme kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Girişik bezeme ne demek? Girişik bezeme TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi girişik bezeme kelimesi. Peki girişik bezeme ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre girişik bezeme nedir, girişik bezeme kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GİRİŞİK BEZEME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Girişik bezeme kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre girişik bezeme kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk

