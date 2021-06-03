Girişimcilik Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2421.07

Meslek Adı : Girişimcilik Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Yönetim Ve Organizasyon Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı

Emek, sermaye ve doğal kaynaklar gibi geleneksel üretim faktörleri ile birlikte bilgi ve ağ yapılarını (network) bir araya getiren; risk alan ve bu riskin karşılığında bir ürün veya hizmet üreterek kar elde etmeyi amaçlayan girişimcilere danışmanlık yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları

Girişimcilik Uzmanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yeni ve başarılı küçük işletmelerin kurulmasını ve gelişmesini sağlamak,

b) Başarı getireceğine inandığı fikirler için iş modeli oluşturmak ve gereksinim duyulacak tüm yatırım destekleyici unsurları araştırmak,

c) Finansal planlar yapmak,

d) Pazar araştırması yaparak ürünlerin satış miktarlarını ve maliyetlerini belirlemek,

e) Pazardaki rekabeti analiz etmek,

f) İhtiyaç duyacağı insan gününün sayı ve niteliklerini belirlemek,

g) Pazar büyüklüğüne karar vermek,

h) Kısa ve uzun vadeli planlar yapmak,

i) Beklenmedik durumlara karşı öngörü geliştirmek ve tedbirler almak,

j) Reklam ve tanıtım faaliyetlerini planlamak,

k) Faaliyetlerine katkı sağlayacak dış kaynakları araştırmak ve işbirliği geliştirmek,

l) Yasal ve hukuki işlemleri yapmak, raporlar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara sunmak,

m) Oluşabilecek doğal afetlere karşı önlem almak, iş yaşamının etkinliğini artırmak için çalışmak, teknoloji ve yenilik odaklı faaliyetler sürdürmek,

n) İşletme kuracaklara, piyasaya yeni ürün sunacaklara, mevcut ürünleri farklı yapıda düzenleyerek piyasaya arz edeceklere, organizasyonda değişiklik yapacaklara, hazır kurulu firmalarda yenilik odaklı faaliyetlerde bulunacaklara, iç girişimcilik faaliyetleri göstereceklere, icat, patent gibi entelektüel sermaye birikimlerini ticarileştireceklere, sosyal inovasyon kapsamında girişimsel faaliyetlerde bulunacaklara danışmanlık hizmeti vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Girişimcilik Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Sekreter Yardımcısı (Memur Sendikaları) mesleği için “1114.20” kod olarak kullanılır iken Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim mesleği için “2352.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Girişimcilik Uzmanı Meslek Kodu “2421.07” olarak belirlenmiştir.

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