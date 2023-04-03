Gisli Eyjolfsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gisli Eyjolfsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gisli Eyjolfsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gisli Eyjolfsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gisli Eyjolfsson 31 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gisli Eyjolfsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Gisli Eyjolfsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 13 Mart 2013 tarihinde katılmıştır. Gisli Eyjolfsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 15 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Gisli Eyjolfsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gisli Eyjolfsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gisli Eyjolfsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gisli Eyjolfsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2012 yılında Augnablik

13 Mart 2013 yılında Breidablik

20 Nisan 2013 yılında Augnablik

16 Ekim 2013 yılında Breidablik

9 Mayıs 2014 yılında Haukar

16 Ekim 2014 yılında Breidablik

16 Mayıs 2016 yılında Víkingur Ó.

24 Haziran 2016 yılında Breidablik

31 Ocak 2019 yılında Mjällby AIF

4 Temmuz 2019 yılında Breidablik

Gisli Eyjolfsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gisli Eyjolfsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Gisli Eyjolfsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 11 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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