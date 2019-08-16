Git Başımdan filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi?

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GİT BAŞIMDAN FİLMİ KONUSU

30'lu yaşlarının ortasındaki Latif, yıllardır annesiyle birlikte yaşayan, aynı kadınla birlikte olan ve aynı işte çalışan sıradan bir adamdır. Latif bir gün sevgilisi Reyhan'a ayrılmak istediğini söylemeye karar verir ancak konuşma beklediği gibi gelişmediği gibi üstüne kendisini Reyhan'a evlilik teklifi ederken bulur. Düğün günü gelip çattığında ise iç sesi ona düğünden kaçmasını söyler. Latif içindeki sese kulak verir ve arabasına atladığı gibi düğünden kaçar. Bu esnada birine çarpar ve çarptığı adamı arabasına almak zorunda kalır. Bu kişi Latif'in iç sesi olan Mansur'dur! Yola koyulan Latif ile Mansur bir kavgaya karışırlar ve burada arabasını arayan Selin ile karşılaşırlar. Bu birliktelik üç kişilik eğlenceli bir yol macerasına dönüşür.

GİT BAŞIMDAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bülent Emrah Parlak ve Şahin Irmak’ın başrollerini paylaştığı ‘Git Başımdan’ filminin çekimleri Muğla’nın Datça ilçesinde yapıldı.

filmin Eskişehir'de çekilen düğün sahnelerine ise peri masallarını andıran bir şato ev sahipliği yaptı.



GİT BAŞIMDAN OYUNCULARI

Şahin Irmak – Latif Selamsız

Bülent Emrah Parlak – Mansur

Aslı Tandoğan – Selin

Seda Güven – Reyhan

Nevra Serezli – Yasemin

Vedi İzzi

Özgür Ozan