Gittiği iğne oyası kursu sayesinde kanseri yendi

Gaziantep'te yaşayan kadınlar, Şahinbey Belediyesi tarafından açılan sosyal tesislerde hem meslek öğreniyor hem de kurdukları arkadaşlıklarla vakit geçiriyorlar. Gaziantep'te yaşayan 37 yaşındaki ev hanımı Yıldız Topal, 4 sene önce yakalandığı kolon kanserini iğne oyası kursunun yardımıyla yendi. 4 senedir çok kötü badireler atlatan Topal, hastalık döneminde de çocuğunu kaybettiğini söyledi. Kanser hastalığının kötü olduğunu anlatan Yıldız Topal, kendisi gibi kanser hastalarının da böyle kurslara gelip moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak hastalıklarını atlatabileceğini söyledi.

"3 YIL ÖNCE ÇOK KÖTÜ BADİRELER ATLATTIM"

3 yıl önce çok kötü badireler atlattığını belirten Yıldız Topal, "Ben kanser hastasıyım, kolon kanseri. 4'üncü seneye girdim. Çok şükür şu an atlattım, kontrollerim oluyor. Tabi 3 yıl önce çok kötü badireler geçirdim. Çok kötü şeylerden geçtim, hastalık döneminde çocuğumu kaybettim. Yani çok şükür şimdi iyiyim. Bu kurslarla tanışalı 2 buçuk yıl filan oldu. arkadaşımın tavsiyesi ile tanıştım. İlk önce tabi gelmek istemiyordum, psikolojim çok bozuktu, bir faydası olmayacak diye düşünüyordum. Gerek duymuyordum, ne olacak ki diyordum ilk etaplarda. Sonra isteksizce geldim. Şimdi çok severek geliyorum. Her gün geliyorum. Önce haftanın bir günü iki günü gelirim diyordum. Şimdi her gün gelmek istiyorum. Çok seviyorum burayı, moralim iyi. Monoton bir hayattan çıkıyorsunuz daha sosyalleşmeye başlıyorsunuz. Başka insanların hayatlarını dinliyorsunuz. O zaman kendi yaşantıma diyorum ki ben de şükretmesini biliyorum farklı hayatlar dinleyince. Şahinbey belediyemizin başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ederiz. Böyle yerler açtığı için imkanlar sunduğu için, kadınların arkasında durup destek olduğu için gerçekten teşekkür ediyorum bir kadın olarak" dedi.

"MÜCADELE ETMEK GEREKİYOR"

Kanser hastalığını mücadele ederek ve her şeyin insanın kendisinde bittiğini söyleyen Topal, "Benim gibi hasta olanlar, benim gibi ev hanımı olanlar böyle yerlere gelsinler. Gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Ben ilk önce istemiyordum, bu hastalık çok kötü bir şey yani kanser kelimesi kötü bir şey daha doğrusu. Aslında sonradan anlıyorsunuz kötü olmadığını, belki bilmiyorum herkes için farklıdır bu ama benim için şu an öyle. Psikolojik olarak ben atlatabileceğime inanmıyordum. Çok ağır şeyler yaşadım. Bu kurslara Nazlı hocayla başladım ilk önce böylelikle devam ettim. Şimdi çok iyi geliyor bu kurslar gerçekten çok iyi. Benim gibi kanser olan insanlar kesinlikle atlatamayacağım diye bir şey yoktur. Mücadele edemeyeceğim diye bir şey yoktur. Her şeyin kendisinde bitiyor. Yani ben evde kendi kendimi hasta edebiliyorum bazen hastayım diyorum yatıyorum. Bu gün çok kötüyüm diyorum mesela dün akşam çok kötüydüm ama buraya geldim. Gerçekten bambaşka oldum. Gerçekten her şey beyinde bitiyor. İnsan kendisini hasta da edebiliyor, psikolojisini de düzeltebiliyor. Ama bu kurslar gerçekten güzel bir şey kadınlar için" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı