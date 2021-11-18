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GittiGidiyor geleneksel Süper Cuma ne zaman, hangi tarihte? GittiGidiyor Süper Cuma indirimleri 2021

GittiGidiyor, geleneksel Süper Cuma kampanyasıyla birlikte müşterilerine farklı kategorilerde yer alan milyonlarca ürünü bu yıl da “süper” fiyatlarla sunacak. Peki, GittiGidiyor geleneksel Süper Cuma ne zaman, hangi tarihte? İşte GittiGidiyor Süper Cuma indirimleri 2021...

GittiGidiyor geleneksel Süper Cuma ne zaman, hangi tarihte? GittiGidiyor Süper Cuma indirimleri 2021

GittiGidiyor'dan indirim kampanyasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, tüketiciler tarafından alışveriş yapmak için yılın en çok beklenen döneminde, GittiGidiyor geleneksel “Süper Cuma” kampanyasının başladığı belirtildi. Bu doğrultuda, GittiGidiyor geleneksel Süper Cuma ne zaman, hangi tarihte? İşte GittiGidiyor Süper Cuma indirimleri 2021 Detaylar haberimizde...

GittiGidiyor geleneksel Süper Cuma ne zaman, hangi tarihte? GittiGidiyor Süper Cuma indirimleri 2021

GİTTİGİDİYOR GELENEKSEL SÜPER CUMA NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Süper Cuma kampanyası 25 Kasım saat 12.00'de başlayarak 26 Kasım 23.59’a kadar devam edecek. 

GittiGidiyor geleneksel Süper Cuma ne zaman, hangi tarihte? GittiGidiyor Süper Cuma indirimleri 2021

GİTTİGİDİYOR SÜPER CUMA İNDİRİMLERİ 2021

Kampanyada cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyondan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarkete kadar onlarca farklı kategoride milyonlarca ürün, büyük indirimlerle tüketicilere sunulacak.

GittiGidiyor geleneksel Süper Cuma ne zaman, hangi tarihte? GittiGidiyor Süper Cuma indirimleri 2021

GittiGidiyor Ticari Direktörü (CCO) Bülent Elçin, yılın heyecanla beklenen indirim dönemine iki farklı kampanyayla hazırlandıklarını belirtti. Açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu sene de her zaman olduğu gibi geleneksel Süper Cuma kampanyamız için hazırız. 50 kategoride 25 milyon ürüne ev sahipliği yapan bir platform olarak, 25-26 Kasım’da Süper Cuma kampanyamızla milyonlarca ürünü uygun fiyat seçenekleriyle sunacağız. 22-24 Kasım tarihleri arasında ise 'Süper Cuma’dan önce Süper İndirimler Haftası' kampanyasını kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bu özel kampanya döneminde, avantajlı fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen tüm tüketicileri zengin ürün çeşitlerimizi keşfetmeye davet ediyoruz."

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