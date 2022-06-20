Gittigidiyor kapandı mı, kapanacak mı? GittiGidiyor satıldı mı?

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan çok sayıda ürünün satıldığı e- ticaret şirketi GittiGidiyor'un hisselerinin büyük çoğunluğuna sahip olan Ebay, firması çarpıcı bir karar aldı. Yapılan açıklamada, eBay'ın ticari operasyonları gözden geçirerek GittiGidiyor'un kapanması konusunda karar alındığı belirtildi. Söz konusu kararın ardından Gittigidiyor kapandı mı, kapanacak mı? Satıldı mı? sorularının cevapları internet arama motorlarında araştırılıyor.

GİTTİGİDİYOR KAPANDI MI, KAPANACAK MI?

GittiGidiyor, e-Bay'ın açıklamasına göre 18 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kapanacak. Kullanıcılar, bu tarihten itibaren ürün alım satımı yapamayacak. Diğer yandan burada hesapları bulunanlar 5 Eylül 2022'ye kadar hesaplarına erişim sağlayacak.

GittiGidiyor'un internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"GittiGidiyor olarak 21 yıl önce ülkemizi online pazar yeri formatıyla tanıştırdık ve e-ticaretin gelişimine öncülük ettik. İş ortaklarımızla birlikte büyüyüp milyonlarca kişiye internetten güvenli alışveriş hizmeti sağladık. Sektördeki köklü geçmişimizin son 11 yılını küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in çatısı altında geçirdik.

Ve bugün veda zamanı...

eBay'in Türkiye'de süregelen rekabet dinamikleri doğrultusunda aldığı kararla, GittiGidiyor olarak faaliyetlerimizi durdurarak platformumuzu kapatacağımızı üzülerek bildiriyoruz.

Bu zor kararın tüm süreçlerinde önceliğimiz her zaman çalışma arkadaşlarımız, satıcılarımız ve alıcılarımız için güvenilir bir süreç yönetimi gerçekleştirmek olacak.

18 Temmuz 2022 tarihine kadar alışverişe açık olacak platformumuz, bugünden (20 Haziran 2022) itibaren yeni ürün listelemeye kapatıldı. Site üzerindeki "Hesabım" bölümü, tüm alıcı ve satıcılarımızın tamamlanmamış işlemleri için 5 Eylül 2022 tarihine kadar açık kalacak. Müşteri hizmetlerimiz ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar kullanıcılarımıza destek vermeye devam edecek.

Bu yolculukta bizimle olan tüm paydaşlarımıza, alıcı ve satıcılarımıza bağlılıkları ve GittiGidiyor'a olan katkıları için teşekkür ederiz."

GİTTİ GİDİYOR SATILDI MI?

GittiGidiyor firması satılmadı, firma Türkiye'deki işlemlerine son vererek kapanacak. Söz konusu kararı alan GittiGidiyor'un en büyük hissedarı eBay oldu.